【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】１５日（同１６日）に米フロリダ州で行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の準決勝で、米国がドミニカ共和国に競り勝って３大会連続の決勝進出。準決勝のもう１試合は１６日（同１７日）、準々決勝でプエルトリコを破ったイタリアとベネズエラが顔を合わせる。米国２―１ドミニカ共和国米国は四回、ヘンダーソンとアンソニーの２本のソロで逆転し、継投で逃げ切