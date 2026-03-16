韓国発のボーイズグループ・ＮＣＴのジェミンがホワイトデーの１４日、モバイル商品券をファンにプレゼントしたが、そのほとんどが使用可能時間より前に使用済みになっていたことが明らかになり、関連ショップが内部調査に着手したと、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。記事によると１４日夜、ジェミンは有料ファンコミュニティープラットフォームを通して、韓国三大デパートの一つといわれている新世界のモバイル商