森英恵さんの生誕100周年を記念し、八木莉可子を主演に迎えて“知られざる青春時代の物語”をドラマ化。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』と題して3月21日（土）に放送される。【映像】『森英恵 Butterfly beyond』スペシャルメイキング3月15日（日）、テレビ朝日本社アトリウムにて制作発表記者会見が開催され、森英恵を演じる八木莉可子、彼女を支え続けた夫・賢役の中島裕翔が登壇。初共演で夫婦役を演じ