トルコ・イスタンブールで行われている「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」に臨んでいる女子日本代表。チームをけん引する山本麻衣が、平均得点で3位、3ポイント成功率で1位にランクインしている。 これまでの4試合中3試合でチームハイの得点を挙げ、残る1戦でもチームハイの田中こころが記録した17得点に次ぐ16得点と、チームを導いてい