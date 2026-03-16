◆■ポートランドへの愛 “望まぬ移籍”を経て、デイミアン・リラードは心の故郷であるポートランド・トレイルブレイザーズに帰還した。『Casino.ca』のインタビューでも「忠誠心は大きな意味を持つ。ポートランドを離れたいと思ったことは一度もない」と語り、ミルウォーキー・バックスで過ごした2年間も、愛情は常にそこにあったという。 リラードは、DJ・シディ