工藤静香が全国のオーケストラや指揮者と共演するシンフォニック・シリーズ『工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026』が、3月15日より仙台サンプラザからスタートした。ツアー初日を終えた工藤が、自身のInstagramで報告している。 （関連：【画像】Louis Vuittonの衣装を着こなす工藤静香） 工藤は「胗澤マエストロが導く東京フィルハーモニーの皆様の音、そして澤近ちかちゃ