元プロ野球選手でトロント・ブルージェイズのフロントの加藤豪将（31）が3月15日、Xを更新。侍ジャパンの敗戦についてコメントした。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 加藤は「野球は、ほとんどのスポーツよりも『変動』が大きい」と切り出しつつ、MLBでの勝負が結果が他スポーツに比べ五分五分であることを指摘