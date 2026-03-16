中東情勢の悪化により、先週からガソリンの価格が大幅に値上がりした山形県内。 【写真を見る】「諦めしかない...」ガソリン価格に変化は？ 少し落ち着くも200円超えのところも...街では困惑の声や値下がりに期待する声 政府は石油備蓄の放出を開始（山形） 週明けのきょう、山形市内のガソリン価格に変化はあったのでしょうか。街を取材しました。 大内希美アナウンサー「先週、市内のガソリンスタンドでのガソリン価