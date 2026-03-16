三井住友カードとCCCMKホールディングス（CCCMKHD）、PayPayは、3月24日から「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を開始すると発表した。●PayPayポイント1ポイント＝Vポイント1ポイントで等価交換可能にPayPayアプリからV会員のアカウント連携を行うことで、両ポイントを1日1回100ポイントから等価（PayPayポイント1ポイント＝Vポイント1ポイント）で相互に交換できるようになる。PayPayポイントが他社ポイントと相互