日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限1993(1078) TOPIX先物 6月限1590(1206) 日経225ミニ 6月限2044(1932) ◯大和証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限3