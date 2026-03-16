大阪6月限 日経225先物53530+160（+0.29％） TOPIX先物3588.0-4.5（-0.12％） 日経225先物（6月限）は前日比160円高の5万3530円で取引を終了。寄り付きは5万3120円と、シカゴ日経平均先物（5万3005円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。寄り付きを安値にロング優勢となり、現物の寄り付き後ほどなくして5万3760円とプラス圏を回復する場面もみられた。買い一巡後はショート優勢となり、前場中盤にかけ