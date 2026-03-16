日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2750円プット 取引高(立会内) SBI証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2( 2) ◯5万2875円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券