日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万4625円コール 取引高(立会内) 楽天証券 2( 2) ソシエテジェネラル証券 1( 1) ABNクリアリン証券 1( 1) シティグループ証券10