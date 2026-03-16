日経平均株価 始値53627.86 高値53983.51 安値53113.95 大引け53751.15(前日比 -68.46 、 -0.13％ ) 売買高22億616万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆5025億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続落、終始方向感なく上下に振れる展開 ２．原油先物価格の100ドル台乗せを受け買い手控えム&#