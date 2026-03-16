北海道網走市内の住宅で、ガソリンが入った携行缶が盗まれていたことがわかりました。同様の被害が道内で相次いでいることから、警察は物置や車庫の施錠を呼びかけています。網走市の住宅で３月１４日、ガソリンが入った携行缶が無くなっていることに住人が気付き、交番に届け出ました。警察によりますと、携行缶はカギがかかっていない物置に保管されていて、２月上旬から３月１４日までの間に盗まれたとみられるということです。