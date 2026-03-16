元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が11日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画に出演。阪神のショート争いについて語った。赤星憲広氏○現時点でのショートの最有力候補は?動画の中で、赤星氏は「ディベイニーに関してはどういうふうに監督考えてんだろうね」と切り出し、新外国人のキャム・ディベイニーについて言及。ディベイニーは2025年に3Aで69試合に出場し、打率.272、18本塁打、55