不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した！住みたい街ランキング(首都圏版)」を発表した。ランキングは、同サービスに掲載された物件への問い合わせ数を駅別に集計して作成されたもの。今回の「買って住みたい街ランキング」では、湯河原や八王子、八街など郊外エリアの駅が上位に入る結果となった。こうした傾向の背景について、不動産売却プラットフォームを展開する株式会社すむた