NHKEテレに登場する人気キャラクター「ニャンちゅう」などの声を務め、指定難病「筋萎縮性側索硬化症（ALS）」を公表している声優でミュージシャンの津久井教生（64）が16日、自身のXを更新。「右手の中指の先が完全に動かなくなった」と明かした。津久井は近影とともに「右手の中指の先が完全に動かなくなりました…」と報告。「ALSに罹患してからマウスのクリックを3年間支えてくれてその後はパソコンの決定スイッチを