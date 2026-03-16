16日（月）にセリエA男子プレーオフ準々決勝の第2戦が行われ、大塚達宣とマサジェディ翔蓮が所属するミラノはヴェローナとホームで対戦した。 レギュラーシーズン（RS）を7位で終えたミラノ。3戦先勝方式で行われるプレーオフ準々決勝ではRS2位でコッパ・イタリア王者のヴェローナと対戦し、9日（月）に行われた初戦はストレート負けを喫していた。 迎えた第2戦は第1戦に