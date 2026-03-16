女優の郄石あかり（23）が15日放送のMBSラジオ「MBSヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）にゲスト出演。ヒロインを演じるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）のオーディション合格にまつわるエピソードを披露した。難しいオーディションを突破し、ヒロインを射止めた郄石。合格の瞬間について、「事務所のマネジャーさんからサプライズで、とあるドラマのプロデューサー