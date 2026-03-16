左から岡田芽依、上薗恋奈フィギュアスケート女子で今季ジュニア・グランプリ（GP）ファイナル3位の岡田芽依（名東FSC）と、2024年世界ジュニア選手権銅メダルの上薗恋奈（神戸ク）が、4月に愛知・中京大中京高の通信制課程に入学すると16日、同校が発表した。ともに愛知県出身。浅田真央さんや宇野昌磨さん、2月のミラノ・コルティナ冬季五輪でペア金メダルの木原龍一は卒業生で、世界ジュニア4連覇の島田麻央（ともに木下グ