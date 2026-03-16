UAE＝アラブ首長国連邦の東部にある港が攻撃され、石油の積み込み作業が停止しました。この港はオマーン湾側に位置し、ホルムズ海峡を通らずに石油の輸出ができる重要な輸出拠点です。UAE当局によりますと、東部・フジャイラの港で16日、ドローンの攻撃による大規模な火災が発生し、消火活動が行われています。これまでのところ負傷者は確認されていません。ロイター通信は、この攻撃でフジャイラ港での石油の積み込み作業が停止し