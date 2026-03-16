福島県いわき市役所で記者会見し、赤飯の廃棄について説明する服部樹理教育長＝16日午後福島県いわき市教育委員会は、市立中5校で卒業を祝う給食として赤飯を用意していたところ、3月11日の東日本大震災の発生日と重なったため、直前で提供を取りやめ、約2100食を廃棄したと16日、発表した。1校に保護者から「11日当日に赤飯が出るのはどうなのか」との電話があり、報告を受けた市教委が判断した。代わりに非常食の缶詰パンなど