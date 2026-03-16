16日、政府は石油供給維持のため、備蓄放出を始めました。一方、石川県内では、ガソリン価格は高値で推移していて、その影響は私たちの暮らしにじわりと押し寄せています。協和石油販売・安念 友厚 所長：「どうなりますかね。僕も聞きたいです」依然として緊迫した中東情勢。日本政府は16日、石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務付けた石油の備蓄量を引き下げる、備蓄放出を始めましたが…山東 徹也 記者：「レギュラ&#