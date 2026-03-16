女優の安達祐実が、3月15日にInstagramを更新し、《本日、第42回浅草芸能大賞にて奨励賞をいただきました！長く俳優やっててよかった〜》のメッセージとともに2枚の写真をアップした。「1枚めは下を向いた姿を斜めからとらえたショットで、2枚めは全身ショットです。赤絨毯に立つ安達さんは、黒髪の前髪を下ろしたスタイルで、アラフォーを感じさせない “不変ビジュ” でした」（スポーツ紙記者）浅草芸能大賞は、台東区芸術