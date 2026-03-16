日本オリンピック委員会・JOCの井上康生常務理事らが16日、石川県庁を訪れ、馳知事とスポーツを通じた被災地支援について意見を交わしました。16日、石川県の馳知事の元を訪れたのは、JOCの井上康生常務理事と社団法人の代表たち。JOCでは、おととしから能登半島地震の被災地に選手らを派遣し、子どもたちとの交流イベントを開くなど、スポーツを通した支援を行ってきました。井上常務理事は「被災地との交流が選手の