テレ東で毎週火曜夜8時54分から放送中の「開運！なんでも鑑定団」。明日3月17日（火）夜8時54分からの放送では、人気番組「ありえへん∞世界」との合体スペシャル！ゲスト依頼人として登場するのは、「ありえへん∞世界」レギュラーの村上信五（SUPER EIGHT）。10年ぶり2度目の出演となる村上が持参したのは、世界的人気ブランド「リーバイス」のヴィンテージジーンズ3本。デビュー間もない20代前