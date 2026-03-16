過疎と高齢化が進む石川県志賀町の赤崎地区に唯一の居酒屋がオープンしました。店主の思いと店に集まる人たちを取材しました。「かんぱ～い！」今月13日。石川県志賀町の赤崎にある民宿の一角にオープンしたのは居酒屋「宵い酔」。過疎と高齢化が進む集落に、初めてできた居酒屋です。店を切り盛りするのは、この民宿の管理人でもある矢島まどかさん。現在、東京と志賀町で二拠点生活を送っていますが、宿のシェ