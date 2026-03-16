愛知県豊田市のアパートで女性を殺害し、放火したなどとして逮捕・起訴された男が、女性の財布などを盗んだとして再逮捕されました。 【写真を見る】殺害女性から財布など盗んだ疑いで再逮捕 45歳男 ｢もらったんだわ｣と否認後“黙秘”に 女性自宅の鍵も無くなる 愛知･豊田市 再逮捕されたのは、豊田市の建設業 北島卓容疑者（45）です。 北島容疑者はことし1月、豊田市東新町のアパートでここに住む交際相手の小川