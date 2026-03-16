雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、16日までにInstagramを更新。抜群のスタイルを披露した。【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」大胆な“グラビア”姿も（16枚）写真集の発売のほか、ABEMAの恋愛サバイバル『LOVEPOWERKINGDOM』にも出演し、注目が集まっている聖菜。昨年は体重が38kgということも明かしていた。そんな彼女が披露したのは複数のソロショット。写真には、タイトなオフショル