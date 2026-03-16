「自分でも少し気にしすぎかもしれない」「考えすぎて動けなくなる」そんな一面に心当たりがある男性もいるのではないでしょうか。一般的に「女々しい」といわれる性格には、優柔不断さや不安の強さ、感情を引きずりやすい傾向などが含まれます。本記事では、女々しい男性が「あるある」と感じやすい特徴や、恋愛で出やすい行動パターンを整理していきます。女々しい男性のあるある【性格編】女々しい男性のあるある【性格編】「女