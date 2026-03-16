3月31日22時からSixTONESのTBS初冠番組『6 SixTONES（シックスストーンズ）』第2弾が放送。ライブ会場で突然招待状を渡され、巨大プレゼントBOXに閉じ込められたSixTONESがプレゼントを受け取るまで出られない、前代未聞の“密室プレゼント”企画が繰り広げられる。【写真】SixTONES、6周年を祝われるはずがなぜか全力で体を張る展開に？本番組は、デビュー6周年を迎える6人組グループSixTONESのメンバーが、我こそはと名乗り