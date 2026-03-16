ママによるママのための情報番組『秘密のママ園2』#7が15日放送。#7では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。【写真】安藤美姫、12歳の長女ヒマワリさんと2ショットこの番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て