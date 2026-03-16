“きすみん”こと人気グラビアアイドル・天羽希純のデジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集天羽希純「明るいドラマ」』が発売中。このたび、誌面カットが公開された。【写真】天羽希純、キュートな笑顔ほかビックリな“ヘッドホン”ショットも天羽希純は、東京都生まれ。身長164cm。キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドル。所属していたアイドルグループ「#2i