『ミスティック・リバー』（2003）と『ミルク』（2008）でアカデミー賞主演男優賞に輝いた名優ショーン・ペンが、日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式で、自身3度目となるオスカーを獲得した。しかし、授賞式には姿を見せなかった。【フォト特集】＜第98回アカデミー賞＞豪華セレブがレッドカーペットに登場！本年度の作品賞にも輝いたポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザ