Fear, and Loathing in Las Vegasがニューアルバム『StandBy』を5月20日(水)にリリースすることを発表した。2022年発表のアルバム『Cocoon for the Golden Future』から約3年半振りの作品となる。本作にはアニメ『忍者と極道』のエンディングテーマとして書き下ろした「Until You Die Out」、地元神戸のラグビーチーム、コベルコ神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングとして制作された「Song of Steelers」、Yogibo presen