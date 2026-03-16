WBC準決勝、米国―ドミニカ共和国ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、米フロリダ州マイアミで準決勝を行い、米国がドミニカ共和国に2-1で勝利した。3回に米国のアーロン・ジャッジ外野手が見せた“強肩発動”の送球に、既視感を覚える日本のファンが続出している。米国が1点を追う3回2死一塁、ドミニカ共和国のマルテが右前に安打を放った。右翼手ジャッジはチャージし捕球すると右腕一閃。鋭