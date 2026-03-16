◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）福永厩舎が春の尾張で土日重賞ジャックを狙う。ダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は昨年の朝日杯ＦＳ２着以来となる復帰戦だが、着々と態勢を整えてきた。前哨戦という意識はない。今春はＮＨＫマイルＣ（５月１０日、東京）が大目標。しかし、福永調教師は今回も「しっかり仕上げるよ」と言い切る。