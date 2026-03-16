フリーアナウンサーの垣花正が１６日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。ＷＢＣ連覇を目指した侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）の決勝ラウンド準々決勝でベネズエラに敗れたことの余波を明かす一幕があった。この日、ＷＢＣの結果を報じる中、マツコ・デラックスの代役で出演のミッツ・マングローブが「これから決勝までがなくなって、有楽町、大丈夫ですか？」と東京・有