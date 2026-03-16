THE FRANK VOXが3月13日（金）、京都洛水中学校で、保護者有志により企画された卒業生向けイベントに出演。参加した卒業生約70人を前にライブを行った。今回行われたライブについてメンバーは、「SNSを通じ僕らの『また、会おう』という曲を関係者の方が聞いてくださったことが縁で、歌を直接届けさせていただきました。卒業生の皆さんが圧倒的に純粋で真っ直ぐな目をしていて、とても眩しかったです。涙を滲ませてくれていた方も