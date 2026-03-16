adieuが、4月22日（水）にリリースする5枚目のEP 『adieu 5』 の収録楽曲タイトルおよび楽曲提供アーティスト陣を発表した。本作はadieuにとって約1年半ぶりのオリジナル作品であり、「adieu is adieu（私は私）」 をテーマに据えた全6曲入りのEPだ。今回初めてadieuの楽曲制作に参加したのは、Jeremy Quartus（Nulbarich）と、新鋭クリエイター luvisの2組。さらにこれまでもadieuの音楽世界を支えてきた柴田聡子、澤部渡（スカー