少しずつ春らしさを感じることが増えて、服や小物に合わせてコスメも新調したくなるこの頃。せっかく手に入れるなら、新生活でフル活用できそうな、便利なアイシャドウを選びませんか？ 2月に登場した【セザンヌ】と【エクセル】の新作アイテムは、まさにその役割を果たしてくれる相棒候補。何かと出費が増える時期でも、リーズナブルな価格のおかげで、すぐにトライできそうです。 手のひらサイズで3箇所メイク完了