西武・高橋光成投手（２９）がオープン戦の“本拠地開幕戦”となる１７日の楽天戦（ベルーナＤ）に先発登板する。この日は同球場での先発投手練習に参加。ウォーミングアップのあと、左腕・武内とキャッチボールを行うなどして調整した。チームは２月２３日の春季キャンプ打ち上げ後、本拠地に戻ることなく遠征を続けており、今試合が今季初のベルーナドーム開催試合となる。「まずはベルーナで初めての試合なので、雰囲気を