ASKAのコンサートツアー＜ASKA CONCERT TOUR 2026-2027 “Lock-on”＞の開催が決定、発表となった。全43都市51公演というソロとして過去最大規模となる全国ツアーで、2027年3月まで半年に渡って開催となる。今回のツアーは47都道府県での開催を目指していたものだが、会場改装中のため開催を見送らざるを得ない地域やまだ調整中の県もあるという。発表されているバンドメンバーは以下の通り。【Band Member】Piano：澤近 泰輔Drums