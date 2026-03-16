WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国がドミニカ共和国に2-1で逆転勝ち。3大会連続の決勝進出とし、2017年以来2大会ぶり2度目の優勝に王手をかけた。主将アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）はこの試合を迎えることになり、楽しみのあまりホテルで素振りをしていたことを明かした。メジャーのスター軍団同士がぶつかり合った注目の一戦。試合前の会見でジャッジは初出