広島の開幕ローテーションの大枠が１６日、固まった。新外国人右腕・ターノック（前マーリンズ傘下３Ａ）、通算１３４セーブの元守護神・栗林、昨季中継ぎで４１登板の２年目・岡本がローテ入りする見込み。期待の新戦力と先発転向コンビが開幕６枠に入るもようだ。すでに２７日の開幕・中日戦（マツダ）は床田に決定。２戦目はターノック、栗林と続き、ヤクルトとの２カード目（神宮）は森下、岡本、森を送り込む見通しだ。候