サッカー・J1のヴィッセル神戸は、16日、神戸市西区の練習拠点・ いぶきの森球技場に完成したトレーニング施設の竣工式と施設のお披露目を行った。新トレーニング施設「Vissel Performance Center（ヴィッセル・パフォーマンス・センター＝VPC）」は、鉄骨造2階建てで、トレーニングスペースは従来の約4倍の広さ。屋内でボールを使った練習ができる人工芝エリアや最新のトレーニングマシンを備え、選手のパフォーマンス向上を