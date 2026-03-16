現林副市長の後任として議案が提出される2氏（左が中原氏・右が平澤氏）／提供：岡山市 岡山市は副市長の定数条例改正についての議案と、後任2人の選任同意についての議案を17日に提出すると発表しました。可決された場合、副市長は岡山市政初の3人体制となります。 岡山市によりますと、行政課題の多様化に迅速に対応するため、副市長の定数を「2人」から「3人以内」に増やす議案を提出するということです。 また、3月3