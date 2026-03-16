中継カメラスタッフへの罵声や唾を吐く行為をクラブが特定浦和レッズは3月16日、2月28日に行われたJ1リーグ第4節の鹿島アントラーズ戦において、一部サポーターによる試合運営管理規定違反行為が確認されたとして、対象者1名に対してホームゲーム5試合の入場禁止処分を下したと発表した。クラブの発表によると、事案が発生したのは埼玉スタジアムで行われた鹿島戦の後半アディショナルタイム。処分対象となったサポーター1名が