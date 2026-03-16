今年1月1日に開催が発表された仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』（4月24日〜5月12日／池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）。真メインビジュアルが解禁となった。【動画】賀集利樹が「今の津上翔一」としてあの2人の名前を呼ぶ『真アギト展』“真”特報映像テーマは「原点回帰のその先」。25年前に発表された『仮面ライダーアギト』の番組ポスターのデザインをオマージュし、